منتخب جزر الرأس الأخضر يتجاوز الخضر ويخطف المركز العاشر إفريقيا

تراجع الخضر في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر أفريل إلى المركز 62 عالميا، برصيد 516 نقطة، بعد أن فقد مقعدين مقارنة بترتيب الشهر الفارط، عقب فوزه وديا مارس الماضي على تنزانيا وسقوطه أمام منتخب إيران، المتأهل إلى مونديال 2018 بروسيا.

وكشف موقع “فوتبال رانكينغ” الذي يصدر ترتيب المنتخبات وفق المعايير التي تعمل بها “الفيفا”، أياما قبل الإعلان الرسمي لهيئة إنفانتينو عن التصنيف الخاص بشهر مارس، أن الجزائر خرجت من قائمة أفضل عشرة منتخبات في القارة السمراء، بعد أن تجاوزها منتخب جزر الرأس الأخضر الذي خطف منها المركز العاشر قاريا و58 عالميا. واحتلت تونس مركزا تاريخيا وجاءت في الصف 14 عالميا والأولى إفريقيا وعربيا، تليها السنيغال في المركز 28 عالميا والثانية قاريا وبعدها الكونغو في الصف 38 عالميا، واحتلت الجارة المغرب المركز 42 ومصر الصف 46 والخامس إفريقيا، فيما جاءت نيجيريا المتأهلة إلى كأس العالم بروسيا عن مجموعة الجزائر في المركز 47 والسادس إفريقيا، ثم الكاميرون في الصف 51 رفقة غانا وبوركينافاسو في الصف 53 وجزر الرأس الأخضر في المركز 58 عالميا، أما منتخب السعودية الذي من المرتقب أن يواجهه الخضر بالمنتخب المحلي يوم 9 ماي القادم، فجاء في المركز 70 عالميا، وتصدرت ألمانيا الترتيب العالمي، تليها البرازيل وبلجيكا ثالثة، فيما احتلت إيطاليا الغائبة عن العرس الكروي العالمي المركز 20 عالميا. للإشارة، فإن التصنيف الرسمي ستصدره “الفيفا” يوم 12 أفريل الجاري.