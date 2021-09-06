منتخب جيبوتي يحقق ثاني هزيمة في ظرف أسبوع برباعية أمام النيجر

سجل منتخب جيبوتي لكرة القدم هزيمته الثانية في ظرف أقل من أسبوع، بعد الخسارة التي سجلها أشبال المدرب الفرنسي جوليان ميت برباعية مقابل هدفين في المباراة التي إحتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وسجل فيكتوريان أديبايور أول هدفين لمنتخب النيجر في مرمى جيبوتي بالدقيقتين 49 و56، ثم أضاف أمادو وونكوي الهدف الثالث في الدقيقة 64، ثم عزز أمادو سابو الهدف الرابع في الدقيقة 68.

في المقابل، سجل أنس علي الهدف الأول لمنتخب جيبوتي في الدقيقة 32، بينما أضاف وارساما حسان الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، أصبح رصيد منتخب النيجر 3 نقاط بالمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بينما يتذيل منتخب جيبوتي المجموعة بدون نقاط.