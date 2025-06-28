منتخب رابطة الجزائر يُتوّج بطلا لدورة “خضر المستقبل” لأقل من 17 سنة بوهران

تمكن المنتخب الجهوي لرابطة الجزائر من حسم التتويج بلقب دورة “خضر المستقبل” لفئة أقل من 17 سنة لصالحه، بعد فوزه في النهائي على نظيره من رابطة وهران بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشهيد أحمد زبانة، صبيحة اليوم السبت.

وتميّز النهائي بندية كبيرة، حسب الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، إلا أن عناصر رابطة الجزائر فرضت أسلوبها ونجحت في حسم اللقاء بثنائية نظيفة، أكدت تفوقها طيلة مجريات الدورة.

وتسلّم قائد المنتخب الفائز كأس البطولة حسب صور “الفاف” من عضوي المكتب الفدرالي فضيل مغارية وحسان غولة، وسط حضور رسمي تقدّمه رئيسا رابطتي وهران الجهوية والولائية، ميلود غربال وعبد القادر بوطيبة.

فيما تم تكريم كل من منتخب وهران، صاحب المركز الثاني، ومنتخب البليدة الذي حل ثالثاً، إلى جانب منح جوائز فردية للاعبين المتألقين في الدورة.