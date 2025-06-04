منتخب رواندا يحط رحاله بقسنطينة تحسبا لمواجهة الخضر

حل تعداد منتخب رواندا، صباح اليوم الأربعاء، بمطار قسنطينة، تحسبا لخوض مباراتهم التحضيرية ضد المنتخب الوطني.

وبعد خوضهم تربص مصغر بالجزائر العاصمة، تنقلت بعثة منتخب رواندا، إلى قسنطينة، استعدادا لمواجهة الخضر.

ومن المقرر أن يجري المنتخب الرواندي، الذي يقوده المدرب الجزائري لطفي عمروش، حصة تدريبية أخيرة أمسية اليوم الأربعاء، بقسنطينة، كآخر تحضير لمواجهة الخضر.

يذكر أن المباراة التحضيرية التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره الرواندي، مقررة يوم غد الخميس، انطلاقا من الخامسة مساءً، بملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة.