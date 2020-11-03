منتخب زيمبابوي يرفض مواجهة “الخضر” ذهابا وإيابا في الجزائر

اتحاديته اقترحت استقبال “الخضر” في “هراري” ذهابا وإيابا و”الفاف” رفضت

رفض منتخب زيمبابوي لكرة القدم، مواجهة المنتخب الجزائري، ذهابا وإيابا في ملعب “5 جويلية” يومي 12 و16 نوفمبر الجاري من دون جمهور، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم لسنة 2021، مثلما رفضت “الفاف” مقترحا بإجراء المبارتين في العاصمة “هراري” في نفس الموعد.

وكانت “الفاف” قد عرضت على منتخب زيمبابوي خوض مبارتي الذهاب والإياب في الجزائر، في مركب “5 جويلية” الأولمبي، لكن الاتحادية الزيمبابوية رفضت المقترح وتمسكت بحق منتخب بلادها في احتضان “الخضر” في مباراة الإياب بالعاصمة “هراري” بعدها بأربعة أيام.

وقالت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إنها عرضت على منتخب زيمبابوي عدم العودة إلى العاصمة “هراري” بعد مباراة الذهاب المقررة يوم 12 نوفمبر في لجزائر العاصمة، مع تكفلها ماديا بمصاريف إقامة منافس “الخضر” منذ الوصول إلى الجزائر إلى غاية مغادرته بعد يوم 16 نوفمبر، لكنها رفضت المقترح.

ورفض منتخب زيمبابوي فكرة “الفاف”، بالرغم من المشاكل المادية التي تصادفه في تنظيم رحلته القريب موعدها إلى العاصمة الجزائرية، وبسبب ذلك، طلبت الاتحادية الزيمبابوية تمويلا خاصا لهذا التنقل، تفاديا لخسارة مباراة الجولة الثالثة من التصفيات على البساط.

وقال رئيس الاتحاد الزيمبابوي، “فيلتون كمامبو”، للصحافة المحلية، أمس:”الاتحاد الجزائري عرض علينا خوض المواجهتين في الجزائر مع دفع تكاليف الإقامة، لكننا رفضنا هذا العرض، والبلد حاليا في حالة احتفال بعد رفع الحظر عن الملعب الرياضي الوطني.. نشكر الحكومة التي فعلت كل شيء حتى نتمكن من الترحيب بالجزائر على أرضنا”.

وفي ذات السياق، تلقى الإتحاد الجزائري مقترحا عكسيا من نظيره الزيمبابوي، يطلب قدوم “الخضر” لإجراء مبارتي الذهاب والإياب في العاصمة “هراري”، بالتزامن مع رفع الحظر عن الملعب الوطني بـ”هراري”، وهو ما رفضته “الفاف” جملة وتفصيلا.

وعلى ضوء رفض الاتحادين الزيمبابوي والجزائري مقترح كل منهما، ستظل برمجة المبارتين على حالتهما، بأن يستقبل أشبال بلماضي يوم 12 نوفمبر في ملعب “5 جويلية” لحساب الجولة الثالثة من التصفيات، ثم يطيروا إلى “هراري” بعدها مباشرة لإجراء مباراة الجولة الرابعة.

ويحاول منتخب زيمبابوي التشويش على تركيز “الخضر”، أياما قليلة قبل موعد مباراة الذهاب، فتارة يؤكد عدم وجود الإمكانات لاكتراء طائرة للسفر بها إلى الجزائر، وتارة أخرى يؤكد أنه على استعداد للتكفل بالمنتخب الجزائري في “هراري” ذهابا وإيابا.