منتخب سويسرا لا يعترف بـ “الكيان الصهيوني”

خطف منتخب سويسرا للمبارزة، الأنظار في بطولة أوروبا، لأقل من 23 سنة، بعدما وجّه صفعة قوية لـ”الكيان الصهيوني”.

وخلال مراسم التتويج بالميداليات أمس السبت، في البطولة الأوروبية التي جرت بإستونيا. أدار منتخب سويسرا لأقل من 23 سنة، ظهره لنظيره الصهيوني.

وهي الخرجة التي أحدثت زلزالا وسط السياسيين الصهيونيين. الذين فتحوا النار على الفريق السويسري، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر) سابقا.

يشار إلى أن الفريق الصهيوني توّج بالميدالية الذهبية، بينما عادت الفضية لمنتخب سويسرا، في حين حصل المنتخب الايطالي على الميدالية البرونزية.