“منتخب عالمي” سينظم إلى قائمة المنتخبات المشاركة في مونديال قطر

كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن موعد مباراة نصف نهائي الملحق الأوروبي بين منتخب أسكتلندا وأوكرانيا في تصفيات مونديال قطر 2022.

وقد تم تأجيل المباراة بسبب أحداث الحرب الأوكرانية الروسية.

كما قررت الفيفا إقامة المباراة يوم الأربعاء في 1 جوان المقبل بملعب “هامبدن بارك”.

كما اشارت إلى ان الفائز بالمباراة سيواجه منتخب ويلز على تذكرة التأهل للعرس الكروي العالمي. بملعب كارديف يوم 5 جوان.

وبهذا سينظم احدى المنتخبات الثلاث إلى قائمة المشاركين في المونديال.

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