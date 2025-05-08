منتخب غامبيا يفوت رحلة التحاقه بالجزائر لمواجهة محليي الخضر

تأخرت بعثة منتخب غامبيا للمحليين، في الالتحاق بالجزائر، من أجل خوض مباراتها ضد المنتخب الوطني للمحليين، لحساب لقاء العودة من الدور التصفوي الأخير المؤهلة لـ”الشان”.

وحسب مصادر “النهار”، كان من المقرر أن تصل بعثة منتخب غامبيا للمحليين، صباح اليوم الخميس، إلى الجزائر.

وأضافت ذات المصادر، بأن محليي منتخب غامبيا، فوتوا رحلتهم إلى الجزائر، لتتأجل بذلك سفريتهم إلى يوم غد الجمعة.

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني للمحليين، بنظيره الغامبي، مقررة غدا الجمعة، انطلاقا من الساعة السابعة مساء، بملعب “19 ماي 1956” بعنابة.