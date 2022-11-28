منتخب غانا يتجاوز عقبة كوريا الجنوبية بثلاثية

نجح منتخب غانا، في تحقيق الفوز اليوم الإثنين، بالمباراة التي جمعته بكوريا الجنوبية، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات مونديال قطر.

ونجح المنتخب الغاني في انهاء الشوط الأول من المباراة بهدفين نظيفين، من توقيع الثنائي ساليسو، في الدقيقة (23)، وقدوس في الدقيقة الـ(34).

كما تمكن المنتخب الكوري الجنوبي من العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني بثنائية من سيونغ، قبل أن تضيف غانا هدف التفوق من قدوس.

وبهذا حقق منتخب غانا أول ثلاث نقاط له ضمن مجموعته الثامنة، فيما تجمد رصيد المنتخب الكوري في نقطة واحدة.