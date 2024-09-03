منتخب غينيا الاستوائية يحل بوهران تحسبا لمواجهة الخضر

حل وفد منتخب غينيا الاستوائية، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة وهران، تحسبا لمواجهة المنتخب الوطني.

في إطار الجولة الأولى، لتصفيات المجموعة الخامسة، المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسيحتضن ملعب، ميلود هدفي، هذه المواجهة، يوم الخميس، بداية من الساعة الثامنة مساء، بالتوقيت المحلي.

وكان في استقبال وفد منتخب غينيا الاستوائية، السلطات المحلية لمدينة وهران التي وفرت كل سبل الراحة لمنافس الخضر.