منتخب فرنسا يتجاوز عقبة بلجيكا وتبلغ ربع نهائي أرورو 2024

نجح منختب فرنسا، اليوم الإثنين، في تجاوز عقبة منتخب لبجيكا، في المباراة التي جمعتهما ضمن ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 الجارية بألمانيا.

شهد الشوط الاول من هذه المباراة، صمود المتخب البلجيكي، أمام نظيره الفرنسي، وحفاظهم على التعادل السلبي إلى الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط.

وخلال الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ85، اهتزت الشباك لصالح الديكة، من طرف اللاعب فيرتونخين ضد مرماه.

وبهذا تأهل منتخب فرنسا للدور الربع نهائي، أن سيواجه الفائز من مباراة المنتخب البرتغالي، ونظيره السلوفيني.