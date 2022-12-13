منتخب فرنسا يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المغرب

كشفت جريدة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة من العيار الثقيل بغياب النجمين ادريان رابيو ودايو اوباميكانو عن آخر حصة تدريبية لمنتخب فرنسا.

وقالت أن قلب دفاع بايرن ميونيخ غاب عن الحصة التدريبية كذلك يوم أمس، بسبب التهاب في الحلق، كما أن متوسط ميدان جوفنتوس يعاني من نزلة برد.

كما أكّدت الجريدة الواسعة الانتشار في فرنسا، أن المدرب ديشان منح الضوء الأخضر للثنائي المصاب بالبقاء في غرفتها حتى التعافي بشكل نهائي. كما أشارت إلى إمكانية غيابهما عن مواجهة منتخب المغرب في الدور النصف النهائي.

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