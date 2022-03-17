منتخب فرنسا يستدعي غويري و أوليز للمشاركة في ودية إيرلندا

تلقى اللاعبان أمين غويري ومايكل أوليز دعوة من الاتحادية الفرنسية لكرة القدم للانضمام إلى منتخب أقل من 23 عاما.

ومن المنتظر، أن يشارك الثنائي الفرنسي الذي يملك أصولا جزائرية في المباراة الودية أمام إيرلندا الشمالية ضمن الاستعدادات لتصفيات أورو 2023.

وحسب ما أورده الموقع الرسمي للاتحاد الفرنسي اليوم. أن الثنائي غويري وأوليز سيكونان معنيان بالمواجهة. في ظل تألقهما الملفت للانتباه مع كل من كريستال بالاص الإنجليزي ونيس الفرنسي.

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