منتخب فلسطين يتأهل للدور الـ16 من كأس آسيا لأول مرة في تاريخه

حقق منتخب فلسطين، اليوم الثلاثاء، تأهل تاريخي، للدور الـ16 من في منافسة كأس آسيا، بعد حصده أربعة نقاط في مجموعته الثالثة.

وتمكن المنتخب الفلسطيني، من تحقيق هذا التأهل، بعد فوزهم اليوم الإثنين، بثلاثية نظيفة، أمام منتخب هونج كونغ.

وضمن المنتخب الفلسطيني، تأهله للدور الـ16، كأفضل صاحب مركز ثالث، مابين باقي المجموعات، بحصده أربعة نقاط.

ويعتبر هذا التأهل، انجاز كبير، باعتبار الأول في تاريخ المنتخب الفلسطيني، في منافسة كأس آسيا.