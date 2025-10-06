منتخب فلسطين يحل بالجزائر تحسبا لمواجهة محليي الخضر

حلت بعثة منتخب فلسطين، اليوم الإثنين، بأرض الوطن، تحسبا لمواجهة المنتخب الوطني للمحليين في مباراة ودية تحضيرية.

وسجلت بعثة المنتخب الفلسطيني، نزولها بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة، صباح اليوم الإثنين، وكان في استقبالهم ممثلي الهيئة الكروية الجزائرية.

ومن المقرر أن يخوض منتخب فلسطين، مباراتين وديتين تحضيريتين ضد المنتخب الوطني المحلي، بملعب “19 ماي” بعنابة، يومي 9، و13 أكتوبر الجاري.

يذكر أن هذه التحضيرات التي يجريها المنتخب الوطني المحلي، تدخل ضمن الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العرب.