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الرياضة

منتخب كرة الجرس يفشل في بلوغ “بارالمبياد” باريس

بقلم محمد لمين صحراوي
منتخب كرة الجرس يفشل في بلوغ “بارالمبياد” باريس
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فشل المنتخب الوطني رجال لكرة الجرس، في بلوغ دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، عقب اختتام بطولة إفريقيا لذوي الاحتياجات الخاصة، أمس الخميس.

وانهزم رجال الخضر لكرة الجرس، في المباراة النهائية للبطولة القارية. التي احتضنتها مصر ما بين الـ 10 والـ 14 ديسمبر الجاري، بنتيجة 3-4 أمام البلد المضيف.

وخسر بذلك، المنتخب الوطني، لكرة الجرس، أول لقب إفريقي في التاريخ، وعجز عن مرافقة منتخب السيدات إلى “بارالمبياد” باريس.

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