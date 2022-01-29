منتخب كرة السلة على الكراسي للسيّدات يتوّج بكأس إفريقيا 2022

تمكّن المنتخب الوطني لكرة السلّة على الكراسي للسيّدات من التتويج باللقب القاري. عقب الفوز الكبير أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 67 مقابل 29.

كما جرى النهائي اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. أين حققت الكتيبة الوطنية الإنتصار الخامس تواليا.

وذكرت الإذاعة الوطنية أن البطولة لعبت بشكل مصغّر “ذهابا وإيّابا” بسبب مشاركة 3 أندية فقط.

ليتمكّن المنتخب الوطني بالاحتفاظ باللقب الإفريقي للمرّة الثالثة على التوالي.

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و أشادت وزارة الشباب والرياضة بالإنجازات التي قدمّها المنتخب الوطني لذوي الهمم للسيّدات. بعد التألق في البطولة الإفريقية لكرة السلة على الكراسي في اثيوبيا.

و فاز المنتخب الوطني بمقابلتين. ضمن المنافسة أمام كل من منتخب جنوب افريقيا بنتيجة 48 مقابل 32. كما فاز على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 48 مقابل 32.

و قالت الوزارة في الصفحة الرسمية على “الفايسبوك”: “تهانينا لسيدات الجزائر ولكل القائمين على النخبة الوطنية لذوي الهمم كرة السلة على الكراسي. عقب هاته البداية الموفقة و مزيدا من الإنتصارات فيما تبقى من منافسة إن شاء الله”.

وغادر الخضر بطولة أمم إفريقيا من الدور الأول بعد الهزيمة المسجلة أمسية الخميس أمام منتخب كوت ديفوار. بنتيجة 3-1 بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

وسجل اللاعب فرانك كيسيي الهدف الأول في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة بعد تمريرة حاسمة من زميله بيبي. قبل أن يضيف اللاعب سانغاري الهدف الثاني برأسية إبراهيم سانغاري في الدقيقة 40، وأضاف اللاعب نيكولا بيبي الهدف الثالث فث الدقيقة الـ54. قبل أن يقلص سفيان بن دبكة النتيجة في الدقيقة الـ73.

وإحتل الخضر المركز الرابع والأخير من المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة فقط بعد تسجيل هزيمتين أمام غينيا الإستوائية (1-0)، كوت ديفوار (3-1)، وتعادل واحد أمام سيراليون (0-0).

وأكد الناخب الوطني الاسبق رابح سعدان أن مواجهة الكاميرون في الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم تعتبر متكافئة بين المنتخبين.