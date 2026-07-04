منتخب كرة السلة في تربص بسلوفينيا

غادرت صبيحة اليوم السبت، تشكيلة المنتخب الوطني لكرة السلة، أرض الوطن باتجاه سلوفينيا، للدخول في تربص تحضيري، وفقا لما أكدته الاتحادية الجزائرية للعبة.

ويستسمر تربص “الخضر” لكرة السلة، إلى غاية الـ 14 جويلية الجاري. ضمن الاستعدادات الخاصة بالمشاركة المرتقبة في البطولة العربية المقررة ما بين الـ 8 والـ 16 أوت القادم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسيخوض منتخب السلة، الذي يشرف على تدريبه الناخب الوطني، علي بوزيان، تربصا لمدة 10 أيام بسلوفينيا. تتخلله 3 مباريات ودية ضد منتخبات أوروبية، مثلما أكدته الاتحادية سابقا.

وعقب تربص سلوفينيا، يخوض المنتخب الوطني، تربصا أخيرا ما بين الـ 19 والـ 29 جويلية الجاري. تتخلله عدة مقابلات ودية ضد منتخبات إفريقية قبل أن يشد الرحال إلي مصر للمشاركة البطولة العربية.

وسيلعب المنتخب الجزائري، حامل اللقب، المنافسة العربية بطموح الاحتفاظ باللقب الذي توج به سنة 2025 عقب مشوار ناجح تكلل بستة انتصارات في ست مباريات متتالية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور