منتخب كرة السلة 3×3 ضمن “التوب5” عالميا

بقلم محمد لمين صحراوي
تواصل الجزائر كتابة التاريخ، بأحرف من ذهب في سجل رياضة كرة السلة 3 x3 بعدما حجزت مقعدا ضمن أفضل 5 منتخبات عالمية.

وبصم منتخب السلة 3 x 3، على انجاز جديد، بحلوله في المركز الخامس. في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة “FIBA” لفئة الشباب رجال.

وتحصل الفريق الجزائري، في التصنيف الصادر أمس الجمعة 8 أوت 2025. على رصيد 986.354، جعلته يتواجد في المرتبة الخامسة والأولى افريقيا.

وتصدرت ألمانيا الترتيب العالمي، متبوعة بنيو زيلاندا، فيما جاء منتخب منغوليا ثالثا، يليه منتخب فرنسا في المركز الرابع فالجزائر.

Peut être une image de texte qui dit ’Updated on Aug 2025 FEDERATION RANKING COMBINED MEN WOMEN YOUTHMEN MEN How RANK works YOUTHWOMEN YOUTH WOMEN COUNTRY Germany ZONE 2 ZONE RANK New Zealand POINTS Europe 1 3 2,618,774 Oceania Mongolia 1 1,064,671 Asia France 1 5 1,023,802 Algeria Europe 2 6 1,001,099 Africa Latvia 1 7 986,354 Europe Lithuania 3 8 945,692 China Europe 4 * 9 893,858 Chile Asia 2 10 839,084 America Netherlands 1 11 822,421 Poland Europe 5 12 811,795 Italy Europe 6 13 物 789,603 Spain Europe 7 777,089 Europe 8 733,741’

