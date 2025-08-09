تواصل الجزائر كتابة التاريخ، بأحرف من ذهب في سجل رياضة كرة السلة 3 x3 بعدما حجزت مقعدا ضمن أفضل 5 منتخبات عالمية.

وبصم منتخب السلة 3 x 3، على انجاز جديد، بحلوله في المركز الخامس. في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة “FIBA” لفئة الشباب رجال.

وتحصل الفريق الجزائري، في التصنيف الصادر أمس الجمعة 8 أوت 2025. على رصيد 986.354، جعلته يتواجد في المرتبة الخامسة والأولى افريقيا.

وتصدرت ألمانيا الترتيب العالمي، متبوعة بنيو زيلاندا، فيما جاء منتخب منغوليا ثالثا، يليه منتخب فرنسا في المركز الرابع فالجزائر.