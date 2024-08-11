حجز ذكور المنتخب الوطني لكرة السلة “3×3” لأقل من 23 سنة، مقعدا في كأس العالم، لأول مرة في التاريخ.

ووصفت اللجنة الأولمبية الجزائرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” هذا التأهل بـ “الانجاز التاريخي”، على اعتبار أنه الأول من نوعه.

مشيرة إلى أن شبان السلة الجزائرية، حسموا التأهل إلى المحفل العالمي. بعد تحقيق 4 انتصارات في 6 لقاءات، في البطولة الإفريقية الجارية بأوغندا، والتي ستختتم اليوم الأحد.