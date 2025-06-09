منتخب كرة السلة 3×3 يتأهل إلى المونديال

حجز المنتخب الوطني لكرة السلة “3×3” مقعدا في مونديال 2025 المقرر إقامته بالصين.

وجاء تأهل منتخب أقل من 21 سنة إلى المحفل العالمي، بعد مشوار بطولي، وبلوغه نهائي التوقف السادس من دوري الأمم الجاري بالبنين.

وبذلك، ضمن شبان “الخضر” لكرة السلة 3×3 صدارة الترتيب العام. بعد 4 تتويجات في ست توقفات، مقابل الوصافة في التوقف الأول.

ونوهت اللجنة الأولمبية الجزائرية بالأداء الثابت لعناصر المنتخب الوطني وتألقها في البنين، رغم صغر أعمار اللاعبين مقارنة بالمنتخبات المنافسة التي شاركت بتشكيلات فئة أقل من 23 سنة.