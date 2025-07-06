حقق المنتخب الوطني لكرة السلة 3×3 إنجازًا جديدًا يُضاف إلى رصيد الرياضة الوطنية، بعد أن انتزع المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة دولية جمعت 13 منتخبًا من مختلف أنحاء العالم.

وأثبت لاعبو المنتخب الوطني علوّ كعبهم منذ بداية المنافسة، بعدما تفوّقوا في دور المجموعات على الفريق الذي تُوّج لاحقًا باللقب، في نتيجة أثبتت قدرة الجزائريين على مقارعة الكبار.

وفي مباراة نصف النهائي، واجه المنتخب الوطني منتخب فرنسا، وقدم أشبال الجزائر أداءً راقيًا، حيث تقدموا في النتيجة 13-4، قبل أن يقلب الفرنسيون المعطيات ويفوزوا بصعوبة بنتيجة 21-18، في لقاء كان في المتناول حتى لحظاته الأخيرة.

رغم خيبة نصف النهائي، عاد أبناء الجزائر بكل قوة في مباراة الترتيب وقدموا أداءً مبهرًا أمام منتخب المكسيك، توّجوه بفوز كاسح بنتيجة 21-8 ، ليؤكدوا أن هذه المجموعة تملك روحًا قتالية وطموحًا كبيرًا.