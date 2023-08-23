منتخب كرة الطائرة سيدات يتغلب على نظيره الأوغندي

فاز المنتخب الوطني لكرة الطائرة سيدات، اليوم الأربعاء، على نظيره الأوغندي، في المباراة الترتيبية الخاض ببطولة إفريقيا 2023 الجارية بالكاميرون.

وحققت سيدات المنتخب الوطني فوز ساحق في هذه المباراة، على حساب منتخب أوغندا، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

ويأتي هذا ضمن المباراة الترتيبية لنيل المركز (8-5)، فيما ستخوض سيدات الجزائر، مباراة ترتيبية ثانية من اجل المركزين (5-6)، في مواجهة الفائز من مباراة نيجيريا، والمغرب.

يذكر أن هذه البطولة الإفريقية لكرة اليد، تجرة بالعاصمة الكاميرونية يواندي، من 15 إلى 25 اوت الجاري.