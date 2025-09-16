إعــــلانات
منتخب كرة الطائرة يسقط مجددا في مونديال 2025

بقلم محمد لمين صحراوي
تعرض صبيحة اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني لكرة الطائرة، لهزيمة جديدة في مونديال 2025، الجاري بمدينة “مانيلا” بالفلبين.

وسقط أشبال المدرب كمال املول، بنتيجة 3 أشواط من دون مقابل، ضمن فعاليات الجولة الـ 2 من المجموعة الـ 6، أمام منتخب أوكرانيا، الذي سقط في جولة الافتتاح أمام بلجيكا.

وكان المنتخب الوطني لكرة الطائرة، قد دشّن مشواره في المحفل العالمي، أول أمس الأحد. بهزيمة بنفس النتيجة أمام نظيره الايطالي وحامل اللقب، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة بلجيكا، بعد غدٍ الخميس.

ويشارك “الخضر” للكرة الطائرة، في مونديال الفلبين إلى جانب 31 منتخبا آخرا. بصفته منشطا لنهائي بطولة إفريقيا 2023، الذي انهزم فيه أمام منتخب مصر.

Peut être une image de ‎volley-ball et ‎texte qui dit ’‎الطائرة للكرة وية الجزائوي الاتحادية Algerian Volleyball Federation PHILIPPINES 2025 FIVB جال للر الطائرة للكرة العالمية البطولة 2025 سيتمبر مانيلا -فيلیبین MEN'S VOLLEYBALL WORLD CHAMPIONSHIPPHILIPPINES SEPTEMBER 2025 FULL TIME D 3-0 O 3 25-17 17 25 25-12 = 12 25 25-11 ነነ فرةالطائرة لسکر شرية الجز الاتحادية Federation Algerienne de Volleyball f‎’‎‎

