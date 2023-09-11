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الرياضة

منتخب كرة الطائرة يفوز على ليبيا ويتأهل لنهائي البطولة الإفريقية وبطولة العالم

بقلم كريم تيغرمت
منتخب كرة الطائرة يفوز على ليبيا ويتأهل لنهائي البطولة الإفريقية وبطولة العالم
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أحرز المنتخب الوطني لكرة الطائرة أكابر رجال، اليوم الإثنين، الفوز في المباراة التي جمعتهم بمنتخب ليبيا، ضمن نصف نهائي البطولة الإفريقية الجارية بمصر.

وحقق رجال كرة الطائرة الجزائرية، فوز ساحق في هذا الدور، على نظرائهم من ليبيا، بنتيجة ثلاثة أشوا مقابل شوطين.

وبهذا اقتطع المنتخب الوطني تأشيرة الدور النهائي للبطولة الإفريقية، كما ضمن تأهله لبطولة العالم 2025.

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