منتخب كرة اليد في المستوى الرابع لقرعة كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن مستويات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها بألمانيا خلال الفترة من 13 إلى 31 جانفي 2027.

وجاء المنتخب الوطني. الذي تأهل إلى المونديال عقب وصوله إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا، التي جرت جانفي الفارط بـ”كيغالي” الروانية. في المستوى الرابع. تحسبا للقرعة المقرر إقامتها يوم الـ 10 جوان القادم بمدينة مينونخ.

وستكون الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، أمام تحدٍ كبير، لوضع “الخضر” في أفضل الظروف تحضيرا لمونديال الكرة الصغيرة، الذي يحظى بأهمية كبيرة كونه مؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس. خاصة بعد الوجه الشاحب في الـ”كان” والاكتفاء بالمركز الرابع.

