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الرياضة

منتخب كرة اليد في بولونيا لمواصلة تحضيرات “المونديال”

بقلم محمد لمين صحراوي
منتخب كرة اليد في بولونيا لمواصلة تحضيرات “المونديال”
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حلّ مساء أمس الثلاثاء، المنتخب الوطني لكرة اليد، بالأراضي البولونية، تحسبا لخوض التربص ما قبل الأخير، تحضيرا للمشاركة في كأس العالم، المقررة في الفترة من 14 جانفي الى 2 فيفري 2025 بالنرويج، الدنمارك وكرواتيا.

واستدعى المدرب الوطني، فاروق دهيلي، حسبما جاء في بيان للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، 20 لاعبا. لهذا التربص الذي سيستمر إلى غاية الـ 14 نوفمبر الجاري.

وأشارت الاتحادية، إلى أن قائمة اللاعبين المتواجدين في تربص بولونيا، ليست نهائية. وتبقى مفتوحة لإستقدام لاعبين آخرين في التربصات القادمة.

وخلال هذا التربص، الذي سيليه آخر وأخير يوم 3 ديسمبر المقبل بكرواتيا. سيخوض المنتخب الوطني لكرة اليد، 4 لقاءات ودية، أولها غدا الخميس. بمواجهة فريق ربيد أوستروفيا صاحب المرتبة الثامنة في بطولة القسم الاول البولوني.

للإشارة فإن قرعة مونديال كرة اليد، وضعت “الخضر” في المجموعة الثانية، رفقة كل من حامل اللقب منتخب الدنمارك، إلى جانب تونس وايطاليا. وستقام مباريات هذه المجموعة، بمدينة “هيرنينغ” الدنماركية.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎الاتحادية الجزائرية لكرة اليد قائمة لاعبي المنتخب الوطني الجزائري اكابر رجال تربص تحضيري بولندا من الى 14 نوفمبر 2024 NB FA.N.B بوعجاجة الياس يائيس زنادي عبد الجليل بوناب هاني عبد الرفيق مهدي أحمد أنيس عابد بومدين وليد مداحي رابح رسيم برحایل يانيس محمد نعيم زهير شهري منير بولحسة علي خليفة غضبان زموشي يحي شبلي جابر داود هشام ساكر رضوان بوغابة زين الدين عبدي أيوب كعباش اسلام عبد القادر مكي عبد الحق بركوس مسعود دهيلي فاروق FAHB‎’‎

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