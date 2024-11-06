منتخب كرة اليد في بولونيا لمواصلة تحضيرات “المونديال”

حلّ مساء أمس الثلاثاء، المنتخب الوطني لكرة اليد، بالأراضي البولونية، تحسبا لخوض التربص ما قبل الأخير، تحضيرا للمشاركة في كأس العالم، المقررة في الفترة من 14 جانفي الى 2 فيفري 2025 بالنرويج، الدنمارك وكرواتيا.

واستدعى المدرب الوطني، فاروق دهيلي، حسبما جاء في بيان للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، 20 لاعبا. لهذا التربص الذي سيستمر إلى غاية الـ 14 نوفمبر الجاري.

وأشارت الاتحادية، إلى أن قائمة اللاعبين المتواجدين في تربص بولونيا، ليست نهائية. وتبقى مفتوحة لإستقدام لاعبين آخرين في التربصات القادمة.

وخلال هذا التربص، الذي سيليه آخر وأخير يوم 3 ديسمبر المقبل بكرواتيا. سيخوض المنتخب الوطني لكرة اليد، 4 لقاءات ودية، أولها غدا الخميس. بمواجهة فريق ربيد أوستروفيا صاحب المرتبة الثامنة في بطولة القسم الاول البولوني.

للإشارة فإن قرعة مونديال كرة اليد، وضعت “الخضر” في المجموعة الثانية، رفقة كل من حامل اللقب منتخب الدنمارك، إلى جانب تونس وايطاليا. وستقام مباريات هذه المجموعة، بمدينة “هيرنينغ” الدنماركية.