منتخب كرة اليد يتعرف على منافسيه في المونديال

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2027، التي جرت اليوم بمدينة ميونيخ الألمانية، عن وقوع المنتخب الوطني الجزائري في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات البرتغال وبولندا وجزر فارو، في منافسة ستحتضنها ألمانيا خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 31 جانفي 2027.

وسيخوض “الخضر” مباريات الدور الأول بمدينة ماغدبورغ، حيث تنتظرهم مهمة صعبة أمام منتخب البرتغال، صاحب المركز الرابع في النسخة الأخيرة من المونديال، إضافة إلى منتخب بولندا وجزر فارو.

وكان المنتخب الوطني ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم بعد احتلاله المركز الرابع في بطولة إفريقيا 2026 التي أقيمت برواندا، ليعود إلى الموعد العالمي رفقة منتخبات مصر وتونس والرأس الأخضر وأنغولا.

وسيعمل الناخب الوطني راوول ألونسو سانغينو، على تجهيز التشكيلة الوطنية بأفضل صورة قبل الاستحقاق العالمي. بداية بالمشاركة في الألعاب المتوسطية بتارانتو الإيطالية، حيث سيواجه المنتخب الوطني منتخبات تونس واليونان وقبرص ضمن منافسات المجموعة الثانية.