منتخب كرة اليد يحقق فوزا في أول ودية أمام العراق بقطر

يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد رجال الاستعداد للبطولة الإفريقية 26 التي ستجري بمصر، و ذلك بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل المنتخب الوطني فوزا في المباراة الودية التي أجراها اليوم الأحد، أمام منتخب العراق بنتيجة 39 مقابل 35.

وتواجد كل المسؤولين عن كرة اليد الجزائرية في مباراة اليوم بما فيهم المدرب فوزي دهيلي الذي قاد لاعبيه في أول مباراة له على رأس العارضة الفنية بعد خلافة المدرب المقال بوشكريو.

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