منتخب كرة اليد يُخيب من جديد وينهزم أمام سويسرا

ودع المنتخب الوطني لكرة اليد، كأس العالم في مصر، على وقع هزيمة جديدة، على يد سويسرا بـ27 هدفا مُقابل 24.

ولم يستطع زملاُء بركوس مُجارُاة نسق المنافس الذي كُان يُفترض ألا يُشارك أصلا ُفي المونديال، قبل تعويضه لأمريكا في آخر لحظة.

وفرض السويسريون منطقهم على مُحاربي الصحراء سريعا، حيث حسموا الشوط الأول بنتيجة 15 – 13.

وواصل “الهيلفيت”، سيطرتهم على أشبال آلان بورت في المرحلة الثانية، مُستغلين ضعف الدفاع وحُراس المرمى.

وبهذا يودع الأفناك أرض الفراعنة، بخيبة جديدة، وبرصيد صفري في دور الرئيسي، وفوز يتيم في الدور الأول أمام المغرب.