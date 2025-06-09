منتخب كرة اليد “U21″ في تربص بـ”بولندا”

تنقلت صبيحة اليوم الاثنين، عناصر المنتخب الوطني لكرة اليد، لفئة أقل من 21 سنة، إلى بولندا، تحسبا لإجراء تربص قصير، قبل البطولة العالمية 2025.

وتستضيف بولندا، بطولة العالم لكرة اليد “U21″، في الفترة ما بين الـ 18 والـ 29 جوان الجاري. بمشاركة شبان “الخضر” الذين يتواجدون في المجموعة الرابعة رفقة كل من البرتغال وكرواتيا وكوبا.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، أن منتخب أقل من 21 سنة، غادر اليوم الاثنين. إلى بولندا، أين سيواصل تحضيراته إلى يوم انطلاق المنافسة الرسمية بتاريخ الـ 18 جوان الجاري.

يُشار إلى أن منتخب كرة اليد “U21” ضمن تواجده في المحفل العالمي. بعدما احتل المركز الثالث في بطولة إفريقيا 2024، التي جرت بتونس، بعدما أطاح في اللقاء الترتيبي بنظيره المغربي.