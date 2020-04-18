منتخب كينيا مهدد بالإقصاء من تصفيات مونديال 2022 بسبب عمروش

وجّه الإتحاد الدولي لكرة القدم، تحذيرا شديد اللهجة للإتحاد الكيني لكرة القدم، بسبب تماطله في دفع المستحقات العالقة للمدرب الجزائري عادل عمروش.

وكشفت وسائل إعلام، أن المدرب عادل عمروش، يدين للإتحاد الكيني لكرة القدم، بحوالي مليون أورو، نظير توليه العارضة الفنية للمنتخب الكيني عام 2013.

وكان عمروش، قد طالب بحقوقه، من خلال اللجوء للمحكمة الرياضة الدولية، والتي أصدرت حكما لصالحه، قبل أن يراسل الفيفا.

ومنحت “الفيفا”، مهلة للإتحاد الكيني، إلى غاية الـ24 أفريل الجاري، لتسديد مستحقات المدرب الجزائري، أو ستواجه عقوبة الإقصاء من تصفيات مونديال 2022.

وكشفت تقارير أخرى، أن الإتحاد الكيني، طلب المساعدة من حكومة بلاده، لسداد هذا المبلغ، وتجنب عقوبات الفيفا.