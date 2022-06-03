منتخب لأقل من 23 عاما ينهزم أمام كولومبيا في دورة موريس ريفيلو

انهزم المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 عاما أمام كولومبيا في دورة بطولة موريس ريفيلو الفرنسية اليوم بنتيجة هدفين مقابل هدف. الذي كان من إمضاء بقرار.

ولم ينجح المهاجم بلخير وزملائه اليوم الجمعة في ترجمة الهجمات إلى أهداف رغم كثرتها. كما كان منعرج اللقاء هو إخراج المهاجم الشاب بلخير.

وكان المنتخب الوطني قد إنهزم أمام منتخب اليابان في المباراة الإفتتاحية.

كما ستواجه الكتيبة الوطنية منتخب مدغشقر في المباراة القادمة التي ستلعبها للحفاظ على ماء الوجه.

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