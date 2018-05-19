منتخب مدرسة أشبال الأمّة لسطيف يفوز بالمرتبة الأولى في نهائي بين الثانويات

فاز منتخب مدرسة أشبال الأمة لولاية سطيف، بالمرتبة الأولى في نهائيات البرنامج التربوي البيداغوجي بين الثانويات.

في طبعته الثالثة للموسم الدراسي 2018/2017 على حساب منتخب ثانويات ولاية سكيكدة.

وقد حاز منتخب مدرسة أشبال الأمة لسطيف أمس الجمعة على مجموع 42 نقطة وتحصل منتخب ثانويات ولاية سكيكدة عل35,5 نقطة.

في هذه المنافسة التربوية التي ضمّت أسئلة من البرنامج الدراسي لطلبة البكالوريا في مواد اللغة العربية والفرنسية والانجليزية والرياضيات.

بالإضافة إلى العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية والتاريخ والجغرافيا.

وحضر حفل الإختتام كل من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ووزير الاتصال جمال كعوان.

وكذا اللواء بوعلام ماضي مدير الإتّصال و التوجيه و الإعلام بوزارة الدفاع الوطني و مدير مدارس أشبال الأمة اللواء ملياني بوعبد الله.