منتخب مدغشقر يختار شباب قسنطينة للتباري وديا

اختار منتخب مدغشقر للمحلّيين، فريق شباب قسنطينة لمواجهته وديا يوم 12 جانفي المقبل في محطته الاولى الاستعدادية لـ “الشان”.

كما اختار منتخب مدغشقر، ملعب “بن عبد المالك” لاحتضان المباراة الودية الاستعدادية لمنافسة كأس إفريقيا للمحليين التي تحتضنها الجزائر. بداية من 13 جانفي المقبل.

وستكون المباراة الودية بمثابة أول محطة تحضيرية بالشرق الجزائري حسب الموقع الرسمي للجنة تنظيم “الشان” قبل الإضطدام بمنتخب غانا يوم 15 جانفي.

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