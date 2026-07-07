منتخب مصر يتحدى “التانغو” لمواصلة كتابة التاريخ

يواجه منتخب مصر الشقيق مساء اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر، نظيره الأرجنتيني، ضمن الدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

ويدخل رفقاء إمام عاشور، المواجهة المقررة على ملعب “أتلانتا” بالولايات المتحدة الأمريكية، بنية إزاحة حامل اللقب ومواصلة كتابة التاريخ في المونديال.

وكان منتخب مصر، قد حقق تأهلا تاريخيا إلى الدور الثاني من المحفل العالمي. بعد تخطيه عقبة دور المجموعات لأول مرة في تاريخ مشاركاته. قبل أن ينجح في بلوغ الدور الـ 16، على حساب أستراليا، بضربات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

ويأمل “الفراعنة” في حجز مقعد في ربع نهائي كأس العالم 2026. رغم صعوبة المهمة أمام رفقاء الأسطورة ليونيل ميسي. وانتظار الفائز من المباراة الأخرى المرتقبة مساء بين كولومبيا وسويسرا.

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