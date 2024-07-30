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الرياضة

منتخب مصر يطيح بإسبانيا ويبلغ ربع نهائي الأولمبياد

بقلم محمد لمين صحراوي
منتخب مصر يطيح بإسبانيا ويبلغ ربع نهائي الأولمبياد
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خطف المنتخب المصري، لكرة القدم، فوزا تاريخيا اليوم الثلاثاء، على نظيره الاسباني، منحه صدارة المجموعة الثالثة لأولمبياد باريس 2024.

وفاز “الفراعنة” بثنائية مقابل هدف، من تسجيل المتألق إبراهيم عادل. في الدقيقتين 40 و62، فيما سجل الهدف الوحيد لإسبانيا، اللاعب سامو أومورديون، في الدقيقة 90.

وبعد هذا الانتصار، ضمن المنتخب المصري، العبور إلى ربع النهائي، برصيد 7 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تألق الإسبان في الوصاف بـ 6 نقاط.

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