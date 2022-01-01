منتخب موريتانيا يضم أصغر لاعب في “كان” الكاميرون

كشف الفرنسي ديدي غوميز، مدرب منتخب موريتانيا، عن قائمة لاعبيه المعنيين بالمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وصنع غوميز، المفاجأة، بتوجيهه الدعوة للاعب وسط الميدان نادي الدرك الموريتاني، بيات الكويري، للتواجد ضمن قائمته المعنية بكان الكاميرون.

كما صنع الكويري، الحدث، باعتباره أصغر لاعب يتلقى الدعوة للمشاركة في “الكان”، كونه من مواليد 2005، ولم يتجاوز سنه 16 عاما.

يذكر أن المنتخب الموريتاني يشارك في كان الكاميرون، ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب كل من غامبيا، تونس، ومالي.