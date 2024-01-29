منتخب موريتانيا يقصى من الـ”كان” على يد الرأس الأخضر

أقصى منتخب موريتانيا اليوم الإثنين، من الدور الـ16 لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، الجارية بكوت ديفوار.

وجاء اقصاء المتخب الموريتاني، بعد هزيمته بنتيجة هدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهم بمنتخب الرأس الأخضر.

وقدم منتخب موريتانيا مشوار مشرف في هذه الطبعة من “الكان”، بتجاوزه لأول مرة في تاريخه دور المجموعات.

وفي المقابل يواصل منتخب الرأس الأخضر، مشواره في نهائيات أمم إفريقيا 2023، بعد ضمانه التأهل للدور الربع نهائي.