منتخب موزمبيق يشعل المنافسة في مجموعة الخضر

التحق منتخب موزمبيق، بكل من الخضر وغينيا في صدارة المجموعة السابعة، للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

ونجح المنتخب الموزمبيقي، مساء اليوم الجمعة، في تخطي عقبة ضيفه الصومالي، بنتيجة 2-1، برسم الجولة الـ 3 من المجموعة الـ 7.

ليرتفع بذلك، رصيد موزمبيق، إلى 6 نقاط مناصفة مع المنتخب الوطني ونظيره الغيني. فيما يقبع الصومال في المركز الأخير، من دون نقاط، بعد 3 انهزامات.

وتستكمل لقاءات الجولة الـ 3 من المجموعة السابعة، لتصفيات مونديال 2026. بمواجهة تجمع بمنافس الخضر القادم، منتخب أوغندا وضيفه بوتسوانا، اللذان يملكان 3 نقاط بانتصار وهزيمة لكل منهما.