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الرياضة

منتخب موزمبيق يشعل المنافسة في مجموعة الخضر

بقلم محمد لمين صحراوي
منتخب موزمبيق يشعل المنافسة في مجموعة الخضر
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التحق منتخب موزمبيق، بكل من الخضر وغينيا في صدارة المجموعة السابعة، للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

ونجح المنتخب الموزمبيقي، مساء اليوم الجمعة، في تخطي عقبة ضيفه الصومالي، بنتيجة 2-1، برسم الجولة الـ 3 من المجموعة الـ 7.

ليرتفع بذلك، رصيد موزمبيق، إلى 6 نقاط مناصفة مع المنتخب الوطني ونظيره الغيني. فيما يقبع الصومال في المركز الأخير، من دون نقاط، بعد 3 انهزامات.

وتستكمل لقاءات الجولة الـ 3 من المجموعة السابعة، لتصفيات مونديال 2026. بمواجهة تجمع بمنافس الخضر القادم، منتخب أوغندا وضيفه بوتسوانا، اللذان يملكان 3 نقاط بانتصار وهزيمة لكل منهما.

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