منتخب موزمبيق يفرض التعادل على غانا

فرض منتخب الموزمبيق، اليوم الإثنين، التعادل على متخب غانا، في المواجهة التي جمعتهم ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات نهائيات “كان “كوت ديفوار.

وكان منتخب غنا متفوقا في النتجية بهدفين دون رد، إلى غاية الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي لهذه المبارة.

وفي الدقيق الـ90، أعلن حكم المبارة ضربة جزاء لمنتخب موزمبيق، الذي استغلها لتقليض الفارق، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

ورغم هذا التعادل، أقصي مننتخب موزمبيق من المنافسة رسميا، كما حرم في نفس الوقت منتخب غانا، من التأهل للدور الثاني.