منتخب موزمبيق يفوز خارج دياره أمام بوتسوانا

تمكن منتخب موزمبيق من الفوز خارج دياره وأمام مستضيفه بوتسوانا بثلاثية مقابل اثنين، وهو الذي يعتبر المنافس المقبل لـ “الخضر”.

ويستقبل منتخب موزمبيق لاعبي الخضر يوم 18 نوفمبر ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من التصفيات الإفريقية إلى كأس العالم 2026.

وستكون المباراة المقبلة، صعبة ومثيرة أمام القائد رياض محرز وزملائه، خاصة وأن المقابلة تلعب خارج القواعد وأمام الجماهير الإفريقية.

للإشارة، أن اللاعبين سيتنقلون اليوم الخميس، مباشرة الى عاصمة موزمبيق مابوتو، ساعات فقط بعد نهاية المواجهة امام الصومال

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