منتخب موزمبيق يفوز على أوغندا ويتصدر مجموعة الخضر مؤقتاً

حقق منتخب الموزمبيق، اليوم الخميس، فوز جديد، ضمن مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وواجه منتخب موزمبيق، ضيفه منتخب أوغندا، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026، وانتهت هذه المباراة لصالح موزمبيق، بنتيجة (3-1).

وبهذا رفه منتخب موزمبيق رصيده للنقطة الـ12، ليتصدر بذلك مؤقة مجموعته السابعة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الوطني الجزائري.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيخوض غدا الجمعة، مباراته الخاصة بالجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026، في مواجهة مضيفهم منتخب بوتسوانا.