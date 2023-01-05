منتخب موزمبيق يواجه رديف مولودية الجزائر استعدادا لـ “الشان”
بقلم عزيز طالبي
سيكون منتخب موزمبيق على موعد مع تنشيط مباراة ودية غدا أمام رديف مولودية الجزائر استعدادا للتحديات المقبلة له في شان الجزائر.
و ستجرى المباراة بملعب “سالم مبروكي” بالرويبة بداية من الساعة العاشرة صباحا.
كما سيواجه منتخب موزمبيق رديف شباب بلوزداد يوم 8 جانفي بداية من الساعة 16:00 على نفس الملعب.
و تدخل المبارتين ضمن استعدادات المنتخب الإفريقي لكأس إفريقيا للمحليين التي ستنطلق يوم 13 جانفي القادم.
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