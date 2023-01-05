منتخب موزمبيق يواجه رديف مولودية الجزائر استعدادا لـ “الشان”

سيكون منتخب موزمبيق على موعد مع تنشيط مباراة ودية غدا أمام رديف مولودية الجزائر استعدادا للتحديات المقبلة له في شان الجزائر.

و ستجرى المباراة بملعب “سالم مبروكي” بالرويبة بداية من الساعة العاشرة صباحا.

كما سيواجه منتخب موزمبيق رديف شباب بلوزداد يوم 8 جانفي بداية من الساعة 16:00 على نفس الملعب.

و تدخل المبارتين ضمن استعدادات المنتخب الإفريقي لكأس إفريقيا للمحليين التي ستنطلق يوم 13 جانفي القادم.

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