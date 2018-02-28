منتخب مونديالي ثالث يُريد مواجهة الجزائر وديا !

يدور الحديث هاته الأيام عن إمكانية خوض “الخضر” للقاء ودي تحضيري أمام المنتخب الأوروغوياني خلال جوان القادم.

وحسب مصارد “النهار أونلاين” فإن المنتخب اللاتيني تقدم بطلب لدى “الفاف” من أجل ترسيم اللقاء لكن ليس هنالك أي إتفاقية بين الطرفين لحد الآن.

كما أشار مصدرنا إلى أن الطاقم الفني للمنتخب الوطني قد يجد صعوبة كبيرة في ترتيب اللقاء خصوصا وأن زملاء محرز سيواجهون البرتغال يوم 5 جوان.

وإذا ما ترسم لقاء مواجهة زملاء نجم برشلونة “سواريز”، فإن الخضر قد يواجه ثلاث منتخبات مونديالية بعد كل من إيران والبرتغال.