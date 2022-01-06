منتخب نيجيريا يصل الكاميرون بالزي العسكري!

حط منتخب نيجيريا لكرة القدم الرحال بمدينة غاروا الكاميرونية يوم أمس الأربعاء، إستعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون نهائيات كأس أمم إفريقيا، في الفترة بين 9 جانفي الحالي وحتى 6 فيفري القادم.

ووصل المنتخب النيجيري بالزي العسكري إلى مدينة غاروا الكاميرونية في إشارة إلى رغبته الكبيرة في الفوز بكأس أمم إفريقيا 2021.

ويتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة في البطولة الإفريقية، رفقة كل من مصر، غينيا بيساو والسودان.

طالع أيضا:

وأكد سفير الكاميرون بالجزائر، كوميدور نجيموله، جاهزية بلده لاحتضان الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، المقررة في 9 جانفي الجاري.

وقال كوميدور، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “الكاميرون ليست جاهزة فقط لاحتضان الكان، بل حتى لاحتضان كأس العالم”.

كما أضاف: “بالنسبة للكاميرون هذه القضية أغلقت، والسؤال لم يعد مطروحا، وهي تترقب استقبال كامل افريقيا في هذا العرس الكروي”.

وتابع السفير كوميدور نجيموله: “نحن نرحب بمن كان مؤيدا، مثلما نرحب بمن كان معارضا، وفي النهاية سنلتقي جميعا في الكاميرون”.

وعاد مسلسل تأجيل “الكان” ليعرف حلقة جديدة منه، وذلك بعد ضغوطات من جياني إنفانتينو والأندية الأوروبية الكبيرة.

وكشفت “بي إن سبورتس”، عن إجتماع طارىء بين رئيس الفيفا ونظيره رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، لدراسة هذه القضية الشائكة.

وأكد المصدر السالف ذكره، بأن إنفانتينو مصر على تأجيل المنافسة، بحجة الإنتشار السريع المتحور أوميكرون في القارة السمراء.

ويصر السويسري، على وجود تهديد على صحة اللاعبين الذين سيكونون معنيين بالمشاركة في المنافسة الإفريقية.

ويفترض أن تجتمع اللجنة التنفيذية للكاف في الساعات القادمة، من أجل دراسة مستقبل كأس إفريقيا والحسم فيها بشكل نهائي.

وأصدرت الكاف، بيانا رسميا، تؤكد فيه لعب “الكان” في موعدها المحدد، نافية ما يتم تداوله بخصوص إلغائها أو تأجيلها.