منتخب وهران يتوج بدورة المواهب الشابة “U15”

تُوّج منتخب وهران، بلقب الدورة الوطنية للمواهب الشابة لفئة أقل من 15 سنة، عقب فوزه على نظيره من الجزائر العاصمة.

وانتهت مباراة نهائي الطبعة الثالثة للدورة الوطنية للمواهب الشابة “U20”. التي جرت أمس الاثنين، بملعب “الحبيب بوعقل” على وقع التعادل السلبي. قبل أن يحسمها الفريق الوهراني في ضربات الترجيح بنتيجة 4-3.

وبلغ منتخب وهران النهائي بعد فوزه في نصف النهائي على نظيره من جيجل بنتيجة 1-0. بينما تأهل منتخب الجزائر على حساب ڨالمة بركلات الترجيح ينتيجة 3-2. إثر انتهاء الوقت الأصلي من دون أهداف.

بخصوص الجزائز الفردية، فقد اختير خلفاوي محمد كينان، من منتخب الجزائر. أفضل لاعب في الدورة. بينما توج آدم عيساوي. من منتخب البليدة بلقب الهداف. فيما عادت جائزة أفضل حارس. إلى حامي عرين منتخب الجزائر، سيزار كورتا.