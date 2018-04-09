منتخب -21 سنة يُمثل الجزائر في ألعاب “تاراغونا” والإعلان عن القائمة اليوم

قرّر الإتحاد الجزائري لكرة القدم وبالإتفاق مع المُديرية الفنية الوطنية، إختيار منتخب الوطني -21 سنة للمُشاركة في ألعاب “البحر المُتوسط”.

وستقوم “الفاف” في الساعات القليلة القادمة بالإعلان عن القائمة النهائية التي ستكون معنية بتمثيل الألوان الوطنية بمدينة “تاراغونا” بإقليم “كتالونيا”.

وسيعمل شُبان “الخضر” على إستغلال هذه المُنافسة للوقوف على مدى تطورهم بعد العمل الكبير الذي قاموه به في الأشهر الماضية.

وستكون هذه المُنافسة فُرصة جديدة للمُدرب بوعلام شارف من أجل تجريب أشباله والوقوف على مدى تجاوبهم مع طريقته تحضيره المُميزة.