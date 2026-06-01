منتخب U16.. زياني يعلن قائمة مواجهتي السعودية الوديتين

كشف الطاقم الفني للمنتخب الوطني لأقل من 16 سنة، بقيادة المدرب كريم زياني، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص التحضيري الذي تتخلله مواجهتان وديتان أمام منتخب السعودية، يومي 6 و9 جوان الجاري بمدينة الدمام.

وتندرج المباراتان ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني لفئة أقل من 16 سنة، إذ يسعى الطاقم الفني إلى الوقوف على إمكانات اللاعبين واختبار عدد من العناصر الشابة الواعدة في أجواء تنافسية، تحضيرًا للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

ويعوّل المدرب كريم زياني على هذا المعسكر لتطوير الانسجام بين اللاعبين وتعزيز الجوانب الفنية والتكتيكية.

وسيشهد التربص متابعة دقيقة لمستوى العناصر المستدعاة، في إطار المشروع الرامي إلى تكوين جيل جديد قادر على تمثيل الكرة الجزائرية مستقبلاً.