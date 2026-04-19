منتخب “U17″ يختبر جاهزيته للـ”كان” بودية مزدوجة أمام مصر

سيكون المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة، على موعد مع اختبارين حقيقيين للوقوف على جاهزيته للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2026، وذلك، حينما يلاقي نظيره المصري وديا.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، أن منتخب “U17″ سيدخل في تربص تحضيري استعدادا لـ”كان” ذات الفئة. وذلك بداية من هذا الثلاثاء الـ 21 أفريل وإلى غاية الـ 28 من الشهر ذاته.

وأبرزت الاتحادية، أن تربص أشبال المدرب أمين غيموز. سينطلق بعد غدٍ بالجزائر العاصمة. على أن تلتحق العناصر الوطنية بمصر، يوم الخميس الـ 23 أفريل، لمواصلة التحضيرات هناك.

مشيرة إلى أن شبان “الخضر” سيخوضون أثناء فترة تواجدهم بالقاهرة. لقاءين وديين يومي الـ 24 والـ 27 أفريل الجاري. أمام مصر، وذلك بمركز المنتخبات الوطنية التابع للاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة.